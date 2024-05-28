شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد برنامج الأهلى بعد نهاية الأجندة الدولية للفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلي، برنامج فريقه خلال فترة توقف الدورى لظروف الأجندة الدولية استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى المصري، بعد الانتهاء من مباراتى منتخب مصر مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو، من أجل تجهيز لاعبيه بشكل جيد لخوض التحديد الجديد عقب الانتهاء من ملف إفريقيا والتتويج باللقب القارى.

ويناقش كولر مع معاونيه البرنامج البدنى الخاص باللاعبين المتواجدين فى تدريبات الأهلى بدون اللاعبين الدوليين الذين سينضمون إلى معسكر منتخب مصر نهاية شهر مايو الجاري، ضمن التحضير لخوض مباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو، حيث سيحدد البرنامج التدريبى والحمل البدنى الذى سيخوضه الأهلى خلال الفترة المقبلة.

بينما ينطلق معسكر منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، 28 مايو الجاري، ويواجه المنتخب بوركينا فاسو الخميس 6 يونيو باستاد القاهرة الدولي، ثم يخرج لمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم الاثنين 10 من الشهر المقبل فى تصفيات كأس العالم 2026.