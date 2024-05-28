حكيم زياش يتوشح بعلم فلسطين في احتفالات غالاطة سراي

لفت الدولي المغربي حكيم زياش الأنظار خلال احتفالات فريقه غالاطة سراي، بالتتويج ببطولة الدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ"، الاثنين، على ملعب "رامس بارك"، بعد أن ظهر وهو يتوشح بالعلم الفلسطيني دعما لقطاع غزة.



واحتشد الآلاف من مناصري الفريق داخل مدرجات الملعب، فيما وصل لاعبو الفريق بعد جولة داخل باص مكشوف جاب شوارع مدينة إسطنبول.



ورفع زياش العلم الفلسطيني لحظة دخوله لتسلم ميدالية البطولة من رئيس الاتحاد التركي وسط هتافات الجماهير.



وحقق غالاطة سراي لقب الدوري، بعد منافسة شرسة مع فنربهتشة، حتى الجولة الأخيرة، إذ كان غالاطة سراي يحتاج نتيجة التعادل في مباراته الختامية، الأحد، أمام نظيره قونية سبور، لكنه فاز بثلاثية مقابل هدف.



وفاز غالاطة سراي بالدوري برصيد 102 نقطة، متفوقا على فنربهتشة بفارق 3 نقاط فقط، ليحافظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي، والـ24 في تاريخه.

(الاناضول)

