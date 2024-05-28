شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يدرس مباريات القناة لتجهيز الإسماعيلى لمواجهة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب إيهاب جلال ، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، من جهازه المعاون توفير آخر المباريات لفريق القناة المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويعكف إيهاب جلال على مشاهدة هذه المباريات من أجل دراسة كل نقاط القوة والضعف لإحباط مفاجآت القناة فى كأس مصر لكرة القدم.

ويأمل إيهاب جلال تجهيز الفريق بشكل جيد وتصحيح الأخطاء التى ظهرت فى مباراة البنك الأهلى، خاصة أن الفريق استقبل هدفين من أخطاء فى التمركز الدفاعى قبل أن يعود الدراويش ويدرك التعادل عن طريق إيريك تراورى وعمر الساعى.

ومن جانب آخر، قرر عماد سليمان المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، إيقاف محمد حسن لاعب وسط الفريق لأجل غير مسمى وتغريمه 250 ألف جنيه؛ لما بدر منه أمام البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما الأحد في إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من دورى Nile.

تعادل فريق البنك الأهلي مع الإسماعيلي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بالدوري المصري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 23 نقطة في المركز 14، بينما وصل رصيد الإسماعيلي إلى 27 نقطة في المركز الـ12.