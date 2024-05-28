شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخشى مفاجآت لافيينا فى دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق سموحة، فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، فريق لافيينا باستاد الإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويأمل فريق سموحة، بقيادة أحمد سامى، تحقيق الفوز وعبور عقبة فريق لافيينا وتجنب مفاجآت كأس مصر التي دائما ما تكون حاضرة، خاصة مع أندية القسم الثانى.

وعالج أحمد سامى الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أمام فاركو والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، والتي شهدت إهدار العديد من الفرص السهلة أمام مرمى فاركو.

وفي المقابل، يمنى فريق لافيينا النفس بتحقيق المفاجأة والإطاحة بفريق سموحة من دور الـ32 والتأهل لدور الـ16 من أجل استكمال البطولة بعدما فشل في التأهل للدورى الممتاز بعدما أنهى المسابقة في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.