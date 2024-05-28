شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يقترب من تجديد عقد الديب والغندور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب نادي الاتحاد السكندري من تجديد عقد الثنائي كريم الديب وخالد الغندور، خاصة أن عقديهما ينتهيان مع زعيم الثغر في نهاية الموسم الحالي، ويرغب مسئولو النادي في الحفاظ عليهما كونهما من كباتن الفريق ومن عناصر الخبرة مع سيد البلد.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تأجيل مباراة الاتحاد السكندرى مع أبو قير للأسمدة في دور الـ32 من كأس مصر 48 ساعة، لتقام الأحد 2 يونيو المقبل، بدلا من الجمعة 31 مايو الجارى.

تأجيل مباراة الاتحاد وأبو قير للأسمدة

كما قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك فى دور الـ32 بكأس مصر، حيث من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الألومنيوم والزمالك مع بروكسى، وذلك بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر غدا الثلاثاء، استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم، واستدعاء أكثر من لاعب من القطبين لمعسكر الفراعنة.

وفى المقابل تقرر إقامة مباراة بيراميدز فى دور الـ32 لمسابقة كأس مصر أمام فريق النصر فى موعدها بعد استدعاء 2 لاعبين فقط للمنتخب من نادي بيراميدز.