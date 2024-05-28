شكرا لقرائتكم خبر عن جزار المحلة على رادار الزمالك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عمرو الجزار لاعب فريق غزل المحلة اهتمامات الزمالك خلال الفترة الأخيرة، تحسبا لضمه إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى، حال اقتناع جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق بقدرات اللاعب.

وكلف مسئولو الزمالك فريق التحليل والإحصاء بجمع أرقام عن الجزار لتقديمها وعرضها على المدير الفنى لإبداء رأيه وقراره فيها، خاصة أن مجلس إدارة الزمالك استقر على منح جوميز الضوء الأخضر لاختيار الصفقات الجديدة المقرر التعاقد معها وكذلك اللاعبين المقرر رحيلهم عن الأبيض الأيام المقبلة.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا إيقاف قيد الزمالك 3 فترات بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والتى تبلغ 2 مليون و400 الف يورو، بالإضافة إلى الإيقاف 3 فترات اخرى بسبب روى أجواش مساعد فيريرا المدير الفنى السابق للفريق، هذا بخلاف الحكم المنتظر فى مستحقات جيمى باتشيكو المدير الفنى السابق والتى تحدد يوم 31 يونيو للنطق بالحكم فيها.