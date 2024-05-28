شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستقبل مكادى اليوم فى افتتاح دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، فريق مكادى باستاد المقاولون العرب، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

من جهته حذر أيمن الرمادى لاعبى سيراميكا من مفاجآت كأس مصر، وطالبهم بعدم التهاون أمام مكادى، وبذل أقصى جهد من أجل عبور دور الـ32 والاستمرار فى المنافسة من أجل تحقيق خطوة مهمة في طريق المنافسة على اللقب.

وسقط فريق سيراميكا أمام إنبى في آخر مبارياته في الدورى بعدما تقدم بهدفين نظيفين، ليعود الفريق البترولى ويقلب النتيجة لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دورى nile.

وحقق فريق إنبى فوزا مثيرا على نظيره سيراميكا بنتيجة 3-2 فى المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

وأحرز هدفى فريق سيراميكا النيجيري جون إيبوكا في الدقيقة 8 والثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول بينما سجل أهداف فريق إنبى أحمد كالوشا في الدقيقة 69 وأحمد أمين "أوفا" في الدقيقة 74 وأحمد صبيحة فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.