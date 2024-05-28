شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب نهضة بركان المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 28 مايو 2021، توج فريق الأهلى بكأس السوبر الأفريقى للمرة السابعة فى تاريخه بعد فوزه بهدفين دون رد على نهضة بركان المغربي فى المباراة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة، وأحرز محمد شريف الهدف الأول للأهلي فى الدقيقة 57 بعدما تلقى تمريرة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليستدير بجسده ويسدد رائعة بيسراه داخل شباك الحارس زهير العروبي.

وضاعف البديل صلاح محسن النتيجة قبل النهاية بثماني دقائق بعدما تلقى تمريرة بينية من طاهر محمد طاهر جعلته في وضع انفراد بالعروبي ليراوغه ويضع الكرة في المرمى.

وخاض فريق الأهلي هذا النهائي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب مواطنه الزمالك.

بينما شارك فريق نهضة بركان بصفته بطلا لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية)، الذي حصل عليه على حساب فريق بيراميدز.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".