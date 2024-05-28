شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع أحمد حجازى وأشرف بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية تردد اسم أحمد حجازى لاعب اتحاد جدة السعودى لتدعيم صفوف الزمالك خلال انتقالات الصيف، وكذلك أشرف بن شرقى لاعب الزمالك السابق للعودة مجددا للقلعة البيضاء.

وكشف مصدر مسئول فى الزمالك أن المجلس فى الفترة الحالية كل همه حل أزمة إيقاف القيد أولا، ثم يأتى أى ملف آخر، نافياً كل ما يترد من أسماء عن تفاوض الزمالك معها مؤخرا، خاصة أن حل أزمة إيقاف القيد هو الشغل الشاغل للمجلس الأبيض فى الوقت الحالى.

وتلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو"، وكانت القضية بدأ تداولها منذ عام 2020، بعدما قام اللاعب بشكوى النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ عقده من طرف النادي، وقام مجلس الإدارة السابق بتكليف المحامي الإيطالي سلفاتور شيفالي للدفاع عنه في هذه القضية، واستمرت مهمته حتى صدور الحكم النهائي الذي صدر قبل تولي المجلس الحالي لمهمة إدارة النادي.