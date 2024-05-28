حمدي فتحي: يجب توجيه الشكر للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حمدي فتحي، لاعب الأهلي السابق والوكرة القطري الحالي، على أنه لابد من توجيه الشكر للاعبي المارد الأحمر بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.



وكان الأهلي قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، بعدما فاز على الترجي التونسي بهدف نظيف في مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ورحل حمدي فتحي عن الأهلي للوكرة القطري، بعدما نجح في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري عدة مرات، حيث قدم للمارد الأحمر من خلال إنبي.

وتحدث حمدي فتحي في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "يجب توجيه الشكر للاعبي الأهلي، لأنهم مضغوطين دائمًا كل يومين سفر ولا يرون أبنائهم".

وتابع: "كل اللاعبين كانوا يطالبوني بالهدوء في التدريبات، لكن أكرم توفيق أصعب مني، لدرجة أنني بعد الإصابة الأولى كنت أتشاجر معه وأقل له (خاف على نفسك)".

وأختتم: "لكن ياسر إبراهيم فهو لا يتفاهم والجميع يخشاه".