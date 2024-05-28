حارس الأهلي يكشف أصعب مواجهات الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مصطفى شوبير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أصعب مباراة له هذا الموسم.



ونجح شوبير في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم مع الأهلي، بعد التصديات التي أنقذت المارد الأحمر في الأدوار الإقصائية.

وتحدث حارس الأهلي في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "بالتأكيد، هناك مباريات صعبة للغاية، لكن أصعب مباراة شاركت بها كانت أمام البنك الأهلي، خاصة بعد الفوز على الزمالك في كأس مصر، والتوقعات كانت عالية، وخسرنا برباعية".

وتابع: "مدرب الفريق كولر قال لي أنت عندما لعبت الموسم الماضي ظهرت بشكل جيد، لكن الآن ستلعب موسم كامل".

وأختتم: "هذا الأمر مختلف، لأن المباريات متتالية وضغط المباريات كبير، في ناس لا تصدق حوار ضغط المباريات، لكن الموضوع صعب".

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق لقب دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف بمجموع المباراتين في الدور النهائي.