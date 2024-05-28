مصطفي شوبير يعلق على مواجهة السوبر الإفريقي أمام الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - علق مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الموقعة المنتظرة أمام الزمالك، ضمن منافسات كأس السوبر الإفريقي.



وكان الزمالك قد نجح في التتويج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي.

في المقابل حقق الأهلي الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وتحدث مصطفى شوبير في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "مواجهة الزمالك النادي الكبير عندما تلعب أمامه والفوز بالمباراة لحظة خاصة، وبالنسبة لي نهائي كأس مصر أمام الزمالك كان صعبا من ناحية الضغط وبعده مباراة الترجي".

وتابع: "بالتأكيد، مباراة القمة لها طعم خاص، ونحن كلاعبين يكون عندنا ضغط أكبر، وفي نفس الوقت أي لاعب يتمنى المشاركة فيها".

وكان شوبير قد ساهم في المشاركة في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم مع الأهلي، بعد التصديات التي أنقذت الأهلي في الأدوار الإقصائية.