شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يقترب من العودة لتدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب عمرو السولية لاعب وسط لأهلي من الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية بعدما اقترب من إنهاء البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة بشد في العضلة الضامة، حيث خاض اللاعب المرحلة الأخيرة من التأهيل والتي كانت عبارة عن الجري حول الملعب.

وغاب عمرو السولية عن المشاركة مع الأهلي في مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي، بسبب إصابته بشد فى العضلة الضامة، وعدم الجاهزية الفنية للمشاركة في المباريات، حيث سيجري فحصا طبيا مع عودة الأهلي للتدريبات لتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية ومدى تماثل عضلته الضامة للشفاء التام من عدمه.

وتتوقف المسابقات المحلية حالياً بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، اليوم الثلاثاء ويواجه المنتخب بوركينا فاسو يوم الخميس 6 يونيو باستاد القاهرة الدولي، ثم يخرج لمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم الاثنين 10 من الشهر المقبل فى تصفيات كأس العالم 2026.