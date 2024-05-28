شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مسمى نادى مودرن فيوتشر إلى مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت اللجنة الأولمبية نادي فيوتشر إف سي، بتغيير اسمه، ليصبح مودرن فيوتشر، وتم نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية الرسمية، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية العادية للنادي.

ونشرت الجريدة الرسمية بيانا بشأن تغيير اسم نادي فيوتشر، وجاء البيان كالتالي:

بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وعلى الميثاق الأولمبي، وعلى لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية، وعلى لائحة النظام الأساسي لنادي فيوتشر إف سي، وعلى محضر الجمعية العمومية غير العادية لنادي فيوتشر بتاريخ يوم 22 يناير 2024، بالموافقة على تغيير اسم النادي من نادي فيوتشر إف سي، إلى نادي مودرن سبورت بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للنادي، ويُعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز " دورى Nile" برصيد 32 نقطة جمعها من 22 مباراة.