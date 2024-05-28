شكرا لقرائتكم خبر عن زد يواجه الداخلية اليوم فى دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق زد، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، مع فريق الداخلية باستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وحذر مجدى عبد العاطى لاعبى زد من انتفاضة الداخلية بعد الفوز الكبير الذى حققه على فريق المقاولون العرب بثلاثية نظيفة في بطولة الدورى، وطالب كل اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل العبور للدور المقبل.

وطالب عبد العاطى اللاعبين بضرورة استغلال كل الفرص التي تتيح لهم أمام مرمى الداخلية من أجل تحقيق الفوز والابتعاد عن سيناريوهات المفاجآت، وتلافى ما حدث أمام الاتحاد السكندرى في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبى.

وفي المقابل، يسعى فريق الداخلية لمواصلة الانتفاضة بعد ثلاثية المقاولون العرب، والإطاحة بفريق زد من كأس مصر من أجل اكتساب مزيد من الثقة قبل التوقف الدولى.

وحقق فريق الداخلية أول فوز في بطولة الدوري بعد 22 مباراة متتالية بدون أن يتذوق طعم الفوز، وذلك بانتصاره على نظيره المقاولون العرب، بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 43 بعدما أرسل كريم يحيى تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وحولها إسلام عبد النعيم برأسية من على القائم الثاني سكنت الشباك، وفي الدقيقة 78 جاء الهدف الثاني لصالح الداخلية عن طريق كريم يحيى من نقطة الجزاء بعد تسديد الكرة في منتصف المرمى، واحتسب ركلة الجزاء بعد تدخل من حكم الفيديو بداعي وجود خطأ من أمير عابد، وتكفل أحمد سيد غريب بتسجيل الهدف الثالث للداخلية في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

بهذه النتيجة يقع فريق الداخلية في المركز الـ18 والأخير في جدول الدوري برصيد 15 نقطة، بينما يسكن المقاولون العرب المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 16 نقطة.