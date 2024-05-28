معسكر منتخب مصر ينطلق اليوم استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو

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القاهرة - سامية سيد - ينطلق معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، اليوم الثلاثاء، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما 6 و10 يونيو المقبل فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قائمة منتخب مصر، وضمت القائمة كلا من: "محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد عواد، مهدي سليمان، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، احمد فتوح ومروان عطية، حمدي فتحي، احمد نبيل كوكا، امام عاشور، احمد سيد زيزو، ناصر ماهر، محمد صلاح، مصطفي فتحي، محمود حسن تريزيجيه، مصطفي محمد، محمد الشامي، أحمد أمين أوفا، محمد شريف".

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.



وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.