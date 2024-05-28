كورتوا خارج قائمة منتخب بلجيكيا لبطولة يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لـ منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، بقيادة الإيطالي دومينيكو تيديسكو، اليوم الثلاثاء، قائمة الشياطين الحمر استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024 والتي تستضيفها ألمانيا.

وتقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو، حيث يتواجد منتخب بلجيكا ضمن المجموعة الخامسة بجوار كل من: سلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد البلجيكي اليوم فيديو عرض خلاله قائمة اللاعبين الذين تم اختيارهم من قبل المدرب الإيطالي، وعلى رأسهم كيفين دي بروين، وروميلو لوكاكو، بينما جاء تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني على رأس الغائبين عن قائمة منتخب بلجيكا رغم عودته من الإصابة ومشاركته في حراسة مرمى الميرنجي مؤخرًا.

يأتي ذلك بعد خلاف علني حدث بين كورتوا ومدربه تيديسكو في يونيو 2023، بسبب عدم حصول الحارس على شارة القيادة قبل مواجهة إستونيا في تصفيات يورو 2024، ليغادر معسكر منتخب بلجيكا حينها دون إذن.

وتسبب هذا الموقف في تبادل الاتهامات بين الطرفين، قبل أن يقول تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا في نهاية أبريل الماضي إن كورتوا خارج حساباته في بطولة يورو 2024.

‏‎ قائمة منتخب بلجيكيا لبطولة يورو 2024 في ألمانيا

حراسة المرمى: كوين كاستييلس (فولفسبورج الألماني)، ماتز سيلس (نوتينجهام فورست الإنجليزي)، توماس كامينسكي (لوتون تاون الإنجليزي).

خط الدفاع: فوت فايس (ليستر سيتي الإنجليزي)، تيموثي كاستاني (فولهام الإنجليزي)، ماكسيم دي كيوبير (كلوب بروج البلجيكي)، توماس مونييه (طرابزون سبور التركي)، آرثر ثياتي (ستاد رين الفرنسي)، يان فيرتونخن، زينو ديباست (أندرلخت البلجيكي)،

وسط الملعب: أمادو أونانا (إيفرتون الإنجليزي)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)، كارليس دي كيتيلاري (أتالانتا الإيطالي)، أكسيل فيتسل، آرثر فيرمييرن (أتلتيكو مدريد الإسباني)، يوري تيليمانس (أستون فيلا الإنجليزي)، أوريل مانجالا (ليون الفرنسي)، أستير فرانكيكس (فولفسبورج الألماني).

خط الهجوم: لياندرو تروسارد (آرسنال الإنجليزي)، دودي لوكيباكيو (إشبيلية الإسباني)، روميلو لوكاكو (روما الإيطالي)، جوان باكايوكو (بي اس في أيندهوفن الهولندي)، يانيك كاراسكو (الشباب السعودي)، جيرمي دوكو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، لويس أوبيندا (لايبزيج الألماني).

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