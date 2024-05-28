إقبال كبير في اختبارات المقاولون العرب

ياسر رشاد - القاهرة - في اليوم الرابع من اختبارات نادي المقاولون العرب للناشئين من مواليد 2007 إلى 2011 يزداد اللاعبين حماس وقوة لتحقيق هدفهم للانضمام لصفوف القطاع حيث شهد اليوم إقبالا كبيرا ومنافسة قوية بين المتقدمين ٠

وتستمر اختبارات نادي المقاولون العرب يوميا من الساعة 8:00 صباحا على ملاعب قطاع الناشئين بمقر النادي بمدينة نصر القاهرة.



المواعيد



- الأيام ( السبت , الأثنين , الاربعاء )

- مواليد البراعم (2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 )

- أيام ( الأحد , الثلاثاء , الخميس )

- ناشئين مواليد ( 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 )

تقام الاختبارات في مقر النادي بمدينة نصر بالقاهرة على أن يتم تحديد موعد اختبارات مواليد 2005 بعد انتهاء الامتحانات الدراسية.

