موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ معسكر منتخب مصر اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، في الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أعلن قائمة الفراعنة لمعسكر يونيو، مساء الأحد الماضي استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو، وغينيا بيساو.



قائمة منتخب مصر استعدادا لمباراة بوركينا فاسو، وغينيا بيساو:



محمد الشناوى، مصطفى شوبير، محمد عواد، مهدى سليمان، محمد عبد المنعم، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هانى، أكرم توفيق، محمد حمدى، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد نبيل كوكا، امام عاشور، احمد سيد زيزو، ناصر ماهر، محمد صلاح، مصطفي فتحي، محمود حسن تريزيجيه، مصطفي محمد، محمد الشامي، أحمد أمين أوفا، محمد شريف.





موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو:

يلتقي مباراة مصر مع بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر لها يوم الخميس الموافق 6 يونيو على ستاد القاهرة الدولي.

وتبدأ مباراة مصر وبوركينا فاسو في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بالإضافة للساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

