"انسوه خلاص".. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأبيض بسبب إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، رسالة للجماهير البيضاء، بشأن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي.

قال "دويدار" في لقاء تلفزيوني عبر قناة "المحور": "إمام عاشور هو صفقة القرن الحقيقة، ومجلس إدارة النادي الأهلي جيد في إضعاف المنافسين".

أضاف: "أطالب جماهير الزمالك بنسيان اللاعب بشكل نهائي، وعدم التفكير في عودته مرة أخرى، والتركيز في اللاعبين المتواجدين داخل الأبيض".

كما أشاد دويدار، بدور محمد الشناوي، في تتويج الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلا:"يجب الإشادة بالشناوي، الذي فضّل مصلحة الفريق على مصلحته الشخصية".

وأضاف: "الحارس الأساسي يعود للمشاركة أساسيًا بعد تعافيه من الإصابة في أي مكان، وهذا يحدث في أوروبا، ولكن الحارس التزم بقرار الجهاز الفني، وأرى أنه أحد العوامل الرئيسية في تتويج الأهلي بالبطولة".

ونجح الأهلي في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخرا، بعد الفوز على الترجي التونسي، بمجموع المباراتين بهدف دون رد.