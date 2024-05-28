"لم تعرضها كاميرا المباراة".. لفتة رائعة من عماد متعب مع جماهير الترجي في نهائي أفريقيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ظهر نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق عماد متعب في لفتة رائعة خلال مباراة فريقه ونظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا لم تنقلها كاميرات المباراة.

ووثق الحضور بالمباراة عبر مقطع فيديو قيام متعب بتوزيع المياه على جماهير نادي الترجي في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وفاز الأهلي بهدف نظيف على نظيره الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل السلبي في الذهاب خلال المباراة التي أُقيمت في ملعب رادس.

وضربّ الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا موعدًا مع نظيره الزمالك في كأس السوبر الأفريقي بعدما توّج الأخير بكأس الكونفدرالية.

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