رحلة هبوط وصعود موسيماني مع أندية الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهي خورشيد:

انتهت الجولة الـ34 ـ الأخيرة ـ من منافسات الدوري السعودي بهبوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها والذي يقوده الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي.

أبها كان في حاجة إلى تحقيق الفوز بالجولة الأخيرة فقط للحفاظ على تواجده بدوري روشن، ولكن الحزم ـ المتذيل ـ أنهى آمال أبها بعد الفوز عليه بهدفين لهدف في مباراة الأمس الإثنين، ليهبط الفريقين معًا إلى دوري الدرجة الأولى.

فشل موسيماني في الحفاظ على فرصة أبها الوحيدة للبقاء في دوري روشن، كما نجح مسابقًا مع أهلي جدة في العودة إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وخلال السطور القادمة يستعرض "الخليج 365" رحلة موسيماني مع أندية دوري روشن:

تولي موسيماني صاحب الـ59 عاماً القيادة الفنية لأبها في يناير 2024 وذلك خلفًا للمدرب السعودي يوسف المناعي المدير الفني السابق لزعيم الجنوب.

وقاد المدرب جنوب أفريقي الفريق خلال الموسم الحالي في 15 مباراة بدوري روشن فاز في 5 وتعادل في 3 لقاءات وتلقي 7 هزائم.

وتلقي أبها رفقة موسيماني خلال الموسم الحالي هزيمة قاسية من النصر بنتيجة 7-0، حيث استقبلت شباك زعيم الجنوب أكثر عدد أهداف في تاريخ النادي بواقع 87 هدف.

وأنهى أبها منافسات الموسم الحالي وهو يحتل المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة، فاز في 9 مواجهات وتعادل في 5 وخسر 20 مباراة منذ انطلاق المسابقة.

ورغم فشل موسيماني مع أبها، الإ أنه كان قد حقق نجاحاً كبيراً مع أهلي جدة بعد توليه المهمة الفنية للفريق في سبتمبر موسم 2022، حينها كان يتواجد الراقي في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري يلو.

حقق موسيماني الفوز مع أهلي جدة في 19 مباراة وتعادل 7 مباريات وخسر 3 مباريات ، ليعود به رسميًا إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين والتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".

وتصدر الأهلي وقتها جدول ترتيب دوري يلو برصيد 72 نقطة، بفارق أربع نقاط عن نادى الحزم صاحب الوصافة برصيد 68 نقطة.

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