"أحسن 9 في مصر".. زوجة سيف الجزيري تكشف سبب تألقه بالفترة الأخيرة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت زوجة المحترف التونسي بصفوف الزمالك، سيف الجزيري، عن سبب تألقه خلال الفترة الماضية.

ونشرت زوجة الجزيري، صورة له عبر حسابه بمنصة انستجرام، عقب مباراة الاتحاد مدونة:"لا فما قبلك ولا بعدك في الكفاح والإصرار يا أحسن 9 في مصر سر النجاح المدة الأخيرة بيلانتي اللي ضاعت مع المنتخب".

وكان الجزيري قد سجل هدفًا في مرمى الاتحاد خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الإثنين وانتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة.

اللاعب صاحب الـ 31 عاماً كان قد شارك مع الزمالك خلال الموسم الجاري في 24 مباراة؛ حيث سجل 8 أهداف وصنع هدفًا خلال 1526 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

رحلة هبوط وصعود موسيماني مع أندية الدوري السعودي

"لم تعرضها كاميرا المباراة".. لفتة رائعة من عماد متعب مع جماهير الترجي في نهائي أفريقيا (فيديو)