الشيبي على رأس قائمة منتخب المغرب لمعسكر يونيو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، اليوم الثلاثاء، عن قائمة أسود الأطلسي استعدادا لمعسكر يونيو الذي يتخلله مواجهة زامبيا والكونغو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



وعاد نصير المزراوي لقائمة منتخب المغرب بعد تعافيه من الإصابة التي جعلته يغيب عن معسكر الأسود الماضي، بالإضافة لعودة رومان سايس مدافع نادي الشباب السعودي.





قائمة منتخب المغرب لمعسكر يونيو:

منير المحمدي – ياسين بونو – المهدي بنعبيد – أشرف حكيمي – محمد الشيبي – عبد الكبير عبقار – أشرف داري – نايف أكرد – شادي رياض – يحيى عطية الله – أسامة العزوزي – إبراهيم دياز – بلال الخنوس – أمير ريتشاردسون – عز الدين أوناحي – حكيم زياش – إلياس أخوماش – أيوب الكعبي – يوسف النصيري– نصير المزراوي، غانم سايس، أسامة تيرغالين – سفيان أمرابط– سفيان رحيمي – أمين عدلي – إلياس بن الصغير ، اسماعيل الصيباري.

ويلتقي منتخب المغرب مع زامبيا على ملعب أدرار الكبيريوم الجمعة الموافق 7 يونيو المقبل، قبل أن يلتقي مع الكونغو يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو على ملعب الشهداء، بمدينة كينشاسا في الكونغو الديموقراطية.