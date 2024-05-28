الصيد يوقع بروتكول استضافة بطولة كأس العالم لرماية الأطباق المروحية

ياسر رشاد - القاهرة - وقع مجلس إدارة نادى الصيد برئاسة المهندس عبد الله غراب مع اللواء حازم حسنى رئيس الاتحادين المصرى والافريقى للرماية وعضو اللجنة الاوليمبية المصرية ، بروتكول مع الاتحاد المصرى والاتحاد الدولى للرماية لاستضافة نادى الصيد لبطولة كأس العالم لرماية الأطباق المروحية ، وبحضور الاستاذ بيرو دوناتو عضو نادى الصيد وعضو الاتحاد المصرى للرماية وسكرتير عام وأمين صندوق الاتحاد الدولى للرماية.



شهد توقيع البروتكول حضور المهندس أحمد مجيب والمهندس أحمد الشاذلى والدكتورة إيمان كريم والاستاذة مريم عثمان والاستاذ حسن نهنوش أعضاء المجلس ، والأستاذ محمد غباشى القائم بأعمال المدير التنفيذى.



يذكر أن البطولة ستنطلق أكتوبر المقبل على ميادين الرماية بنادى الصيد فرع أكتوبر ، بمشاركة 10 دول وما يقرب من 350 رامى.