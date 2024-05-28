شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كأس الإنتر كونتيننتال تُغير موعد السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل وموعد مباراة السوبر الأفريقى، التى من المقرر أن تجمع النادى الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا، ونادى الزمالك بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: معاد السوبر الأفريقي في شهر يونيو بين 25 إلى 30، لكن أرى أن ذلك صعب، والكاف نفسه ينتظر الفيفا، لأن فيفا سيحدد بطولة الإنتر كونتيننتال الجديدة والأهلى سيواجه أوكلاند في الدور التمهيدي بالقاهرة وستكون مباراة واحدة، وعلى هذا الأساس يضع كاف موعد السوبر الأفريقي، لذلك هذا الموعد للسوبر قد يتغير.

وواصل: اللائحة المتعارف عليها أن مباراة السوبر تقام على أرض بطل دوري أبطال أفريقيا وهو الأهلي، ومن حسن الحظ أن الفريقين اللذين سيخوضان اللقاء من مصر، وقد يحدث تنسيق مع الكاف بخصوص موعد المباراة وأشعر أن اللقاء سيتم ترحيله إلى سبتمبر المقبل، وقد يتم نقله إلى استاد العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة أنه يتسع لـ90 ألف متفرج ويكون افتتاحا رسميا بمباراة رسمية.

واختتم: قد تتقدم الإمارات بطلب لاستضافة اللقاء والاتحاد الأفريقي يبحث عن أي شيء يحصل من خلاله على فائدة مادية.