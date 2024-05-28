موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال

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القاهرة - سامية سيد - ينطلق، اليوم، معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، استعدادا لخوض مباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأول منتخب بوركينا فاسو فى مباراة الجولة الثالثة من التصفيات يوم الخميس الموافق 6 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

قائمة منتخب مصر استعدادا لبوركينا فاسو

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قائمة منتخب مصر، وضمت القائمة كلا من: "محمد الشناوى، مصطفى شوبير، محمد عواد، مهدى سليمان، محمد عبد المنعم، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هانى، أكرم توفيق، محمد حمدى، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد نبيل كوكا، امام عاشور، احمد سيد زيزو، ناصر ماهر، محمد صلاح، مصطفي فتحي، محمود حسن تريزيجيه، مصطفي محمد، محمد الشامي، أحمد أمين أوفا، محمد شريف".

مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة للمونديال

ويقع منتخبا مصر وبوركينا فاسو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون، ويواجه الجهاز الفني لـ منتخب مصر العديد من التحديات قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.