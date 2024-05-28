شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى انطلاق دور الـ32 لكأس مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم، منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر بإقامة ثلاث مباريات تجمع سيراميكا مع مكادى وسموحة مع لافيينا وزد إف سى مع الداخلية.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز فى بطولة كأس مصر للموسم الحالى 2023- 2024، بسبب انضمام عدد من لاعبى الفرق الثلاثة إلى صفوف منتخب مصر فى معسكر يونيو المقبل، استعدادًا لتصفيات مونديال 2026.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلى والألومنيوم يوم الـ29 من مايو الجارى بينما كان الزمالك سيواجه بروكسى يوم الـ30 من مايو، فيما كان من المقرر أن يلعب بيراميدز مع النصر مساء يوم الـ31 من الشهر ذاته.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات كأس العالم 2026.

حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري ضم 10 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، واستدعى 4 لاعبين من الزمالك هم: محمد عواد وأحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وناصر ماهر وضم ثلاثة لاعبين من بيراميدز هم مصطفي فتحي ومحمد حمدي وإبراهيم عادل.

الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية والتي أقيم النهائي بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في السعودية، ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا بينما الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 28.

مواعيد مباريات دور الـ"32" لكأس مصرالثلاثاء 28 مايو

سيراميكا مع مكادى 5 مساء

سموحة مع لافيينا 8 مساء

زد مع الداخلية 8 مساء

الأربعاء 29 مايو

المقاولون العرب مع الترسانة 5 مساء

طلائع الجيش مع بورفؤاد 8 مساء

الخميس 30 مايو

المصرى مع جمهورية شبين 5 مساء

الإسماعيلى مع القناة 8 مساء

الجمعة 31 مايو

البنك الأهلى مع بتروجت 5 مساء

بلدية المحلة مع الجونة 5 مساء

بيراميدز مع النصر 8 مساء

السبت 1 يونيو

فاركو مع الواسطى 5 مساء

إنبي مع النجوم 8 مساء

فيوتشر مع بترول أسيوط 8 مساء

الأحد 2 يونيو

الاتحاد مع أبو قير للأسمدة 8 مساء

القناة الناقلة لمباريات كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.