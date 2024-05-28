شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتمسك بتوقيع عقوبة بيرسى تاو رغم التتويج الأفريقى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى تمسك بتوقيع عقوبة مادية على الجنوب أفريقى بيرسى تاو صانع ألعاب الفريق، على الرغم من فرحة التتويج الأفريقى، وذلك بسبب اعتراض اللاعب بشكل مبالغ فيه أثناء عملية استبداله خلال مباراة الترجى فى نهائى دورى الأبطال والتى انتهت بفوز الأهلى بهدف نظيف وتتويجه باللقب رقم 12 فى تاريخه.

وقال شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: رغم فوز الأهلى بالبطولة وحالة السعادة والفرح، إلا أن الأهلى تمسك بالإعلان عن توقيع عقوبة على بيرسى تاو بسبب اعتراضه أثناء تبديله خلال مباراة الترجى.

وأضاف: هذه قيمة النادى الأهلى يعرف طريقه بشكل جيد، رغم فوز الفريق، هناك نظام وتوقيع عقوبة على لاعب مهم جداً بالفريق، وهذا يظهر مدى احترام الأهلى مبادئه وقواعده وقوانينه.

الأهلى يرفض عرض كايزر تشيفز لشراء بيرسي تاو

يتحفظ مسئولو النادي الأهلي على مناقشة أى عروض تخص الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما أبدى نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي اهتمامه بضم نجم منتخب البافانا بافانا فى الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل تدعيم صفوفه فى الموسم المقبل.

الأهلى يرغب في استمرار بيرسي تاو

ويرغب مسئولو النادي الأهلي فى الإبقاء على بيرسي تاو لأطول فترة ممكنة مع تجديد عقده، الذي سينتهي بنهاية الموسم المقبل، باعتباره من الركائز الأساسية في صفوف الفريق الأحمر ومن أهم اللاعبين الأجانب الذين يقدمون عروضا طيبة مع الأهلي في الآونة الأخيرة، وينال قناعة وثقة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر ويرغب في الإبقاء عليه.