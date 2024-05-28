شكرا لقرائتكم خبر عن "ملعب أون" بقناة أون تايم سبورت أفضل برنامج رياضى عربى بمنتدى دبى للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز برنامج "ملعب أون" الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت بجائزة الإعلام العربى كأفضل برنامج عربى فى منتدى دبى للإعلام، وتسلم الجائزة الإعلامى أحمد شوبير.

يعد برنامج ملعب أون الذى يذاع على قنوات أون تايم سبورت أحد أفضل البرامج الرياضية فى الوطن العربي، ويجذب الملايين من الجماهير، التى تحرص على متابعته نظرا للمصداقية والسبق فى الأخبار.

وتمتلك قنوات أو تايم سبورت خريطة رياضية مليئة بالبرامج الهادفة التى تتابع كل الأحداث الرياضية لحظة بلحظة وتنقل المباريات فى مختلف المسابقات، والتى تضم أيضا استوديو تحليلى لكل المباريات والأحداث الرياضية الهامة، ويضم كوكبة من ألمع نجوم الرياضة سواء السابقين أو الحاليين.