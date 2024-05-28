شكرا لقرائتكم خبر عن بسملة عبد المجيد: توجهت للتحكيم بعد إصابة الصليبى والمدربون يراعون قراراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بسملة عبد المجيد حكم كرة القدم عن أبرز موقف تم الاعتراض عليها فيه وقامت بطرد اللاعب، مشيرة إلى مدى تطور كرة القدم النسائية فى مصر.

وقالت بسملة فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم" مع الإعلامية شيما صابر: سنى 22 سنة، وما زلت طالبة بكلية التربية الرياضية، بدأت لعب كرة القدم ثم تعرضت للإصابة بالرباط الصليبى فقررت اتخاذ اتجاه التحكيم، وكنت ألعب فى مركز الجناح، ووالدتى هى من وجهتنى فى البداية للعب كرة القدم.

أضافت: فى البداية كان هناك رفض لفكرة لعبى لكرة القدم فى مجتمعى، وكان هناك رفض تام في إدارتي لمباراة كاملة للرجال، لكن الآن الوضع اختلف.

وواصلت: تعامل اللاعبين مع الحكمة يرجع إلى ثقافة المجتمع البعض يتعامل بشكل عادي دون وضع حدود للاعتراض مثلاً، ولكن في مصر، لا يوجد اعتراض على الحكمة بشكل مبالغ فيه، وهناك حدود، البعض يتجاوز ويكون هناك رد فعل آخر تجاههم، ولكن الغالبية يراعون أن هذه حكمة حتى لو أخطأت.

أكملت: الأجهزة الفنية تحترم أن هذه حكمة لها قرارها وشخصيتها حتى لو أخطأت ولا يبالغون في الاعتراض، أشهرت الكارت الأحمر للاعبة بسبب مبالغتها في الاعتراض ولكن لم يحدث هذا للاعب.

واختتم: هناك اختلاف كبير في الكرة النسائية، هناك الكثير من الفرق، ولديهم مهارات مميزة، عكس الفترة الماضية، في بدايتي كنت أركز فقط على التحكيم خلال المباراة، ولكن الآن الأمر اختلف وأصبحت أستمتع باللعب وأقرأ تحركات اللاعبات، وقبل المباراة أجمع المعلومات الكافية عن الفريقين.