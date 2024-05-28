شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستغل إجازة الزمالك خلال التوقف الدولى للسفر إلى البرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، فترة التوقف الدولى، في السفر إلى بلاده لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته.

وتتوقف مسابقة الدورى المصرى بداية من يوم 27 مايو الجارى، بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم فى الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات عدة أيام لحين عودة جوميز، وذلك بعد التغلب على الاتحاد السكندرى بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة و العشرون من بطولة الدورى.

