شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: مصدوم من إيقاف رمضان صبحى وإبراهيم كان يأمل حل الأزمة وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس المكالمة التليفونية التى جرت بينه وبين حسام حسن مدرب المنتخب الوطنى، وذلك قبل انطلاق معسكر الفراعنة، استعداداً لاستكمال مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: حدثت مكالمة تليفونية مطولة مع حسام حسن، ويجب أن نراعى قلقه، حسام حسن قال لولا خوض مباراتى الدورة الودية كان زمانا لعبنا تصفيات كأس العالم بدون أى مباراة ودية.

وأضاف: لم أنظر لنتيجة الدورة الودية ولكن كان هدفي تقييم اللاعبين، مباراتي الدورة الودية كانتا الأهم بالنسبة لي لتقييم اللاعبين لأن هدفي الوصول لكأس العالم، والفرحة كانت كبيرة جداً بفوز الأهلي والزمالك في أفريقيا فما بالك بفرحة التأهل لكأس العالم.

وواصل حسام حسن حديثه: فتحت الباب تماماً للتفاهم والتعاون مع الأهلي، والفريق حصل على أسبوع بين مواجهتي الترجي وهذه الفترة كانت كافية، وبعد ذلك حصلوا على راحة، وأرجو أن تقف الجماهير بجوار المنتخب المصري لأن هذا سيفرق كثيراً.

واختتم العميد: مصدوم من إيقاف رمضان صبحي وتحدثت مع إبراهيم حسن، وإبراهيم قال لي شوف القصة عند مين وأنا أروح أعتذر له وأقول له حقك عليا، ولكن القصة أكبر من ذلك، رمضان قدم مستوى جيدا جداً وكنا متواصلين معه، ونتواصل مع عدد كبير من اللاعبين.