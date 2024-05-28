شكرا لقرائتكم خبر عن الألومنيوم يتمسك بإقامة مباراة الأهلى فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام عبد المنعم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم، عن حقيقة انسحاب فريقه من مباراته أمام الأهلي، في بطولة كأس مصر خلال نسختها الحالية، بعد تأجيل المباراة من قبل مسئولي لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، لارتباط منتخب مصر بخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وقال هشام عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "أنهينا منافساتنا ببطولة الدوري منذ منتصف إبريل الماضي، أي منذ ما يقرب من شهرين ونحن لا نملك أي مواعيد ولا نعرف ماذا كان سيحدث، وأبغلنا اتحاد الكرة قبل اجراء القرعة بخوض المباريات دون اللاعبين الدوليين".

وأشار المدير الفني للألومنيوم: "انتهينا من خوض الدوري وحصلنا على راحة ثم عدنا للتدريبات، والآن نتدرب دون هدف ولا أعلم ماذا سنفعل، نتمسك بخوض المباراة في موعدها السابق والمقرر من قبل الجبلاية، خاصة وأننا حددنا الراحلين وسيرحلون عقب اللقاء لاتاحة الفرصة لهم بالبحث عن أندية، ولا أعلم سبب تأجيل مباراة الأهلي في كأس مصر، وهل هناك أسباب قهرية لذلك.. اتحاد الكرة لم يخطرنا بأي شيء من الأساس".

وأردف عبد المنعم: "تواصلنا أكثر من مره مع أعضاء اتحاد الكرة ولا يتم الرد علينا، ولا نعرف موعد مباراتنا أمام المارد الأحمر، وهناك دراسة جادة من قبل مجلس إدارة النادي، بالانسحاب عن كأس مصر، في حال عدم تعجيل موعد المباراة ولعبها في أقرب وقت".