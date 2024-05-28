شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات City festival تنطلق من سيتى كلوب الشروق بأقوى المفاجآت ..أحمد سعد وروبى يحييان الحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق يوم 7 يونيو المقبل أولي حفلات City festival لصيف 2024 بالاشتراك مع ليالي مصر، والتي تقام تحت رعاية شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضى برئاسة المهندس سيف الوزيري وتنظمها مجموعة أندية سيتي كلوب برئاسة الدكتور مصطفي عزام ، ويستضيف فرع سيتي كلوب الشروق الحفل بمناسبة الافتتاح وبدء حفلات City festivalللسنة الثانية على التوالى.

وفي مفاجأة مدوية، يحيي الحفل النجم أحمد سعد والنجمة روبي في أقوي مفاجآت النسخة الجديدة من حفلات سيتي فيستيفال لصيف 2024.

حضور الحفل سيكون مجانيًا لجميع أعضاء أندية سيتى كلوب في كل محافظات مصر.

وتنظم مجموعة أندية سيتى كلوب يوما ترفيهيا لأعضاء سيتى كلوب الشروق بمناسبة الافتتاح قبل الحفل، يتضمن موسيقى وألعاب ومسابقات وتوزيع الهدايا على الأطفال والفائزين من الأعضاء.

وتسعى مجموعة أندية سيتى كلوب لخروج حفلات City festival بصورة مشرفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لنيل رضا وإعجاب الأعضاء والحاضرين بالتنظيم وفق اجراءات احترازية وأمنية عالية، ما يعكس حرص أندية سيتى كلوب على خروج الحفل بأفضل صورة ممكنة، واهتمامهم بالأعضاء وأمنهم وسلامتهم بشكل كبير.