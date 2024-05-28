شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يعلن مواعيد نهائيات كأس مصر رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مواعيد نصف نهائى ونهائى كأس مصر للرجال المحدد لهما يومى السبت والأحد المقبلين بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يتقابل الزمالك مع البنك الأهلى يوم السبت فى تمام الثالثة والنصف عصرا فى نصف النهائى، بينما يلتقى سموحة مع سبورتنج فى الخامسة والنصف مساء بالدور نفسه.

بينما يقام لقاء نهائي كأس مصر لكرة اليد فى التاسعة مساء يوم الأحد المقبل، ويقام لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع فى السابعة مساءا .

ونجح فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى فى الاحتفاظ بلقب دورى محترفى اليد هذا الموسم والوصول إلى اللقب الخامس والعشرين فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 27/21 فى نسخة 2023/224.

وشهد أول لقاء فى بلاى أوف النهائى للموسم الحالى فوز الأهلى بنتيجة 26/25 قبل أن ينجح الزمالك فى تحقيق الفوز باللقاء الثانى بنتيجة 29/25 ليتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وعقب تتويج الأهلى بدورى موسم 2023/2024، تم الإعلان عن وصول الأهلى للقب الخامس والعشرين فى تاريخه.

وكشف مصدر مسئول بلجنة المسابقات باتحاد كرة اليد أن نادى الأهلى يمتلك 24 بطولة دورى على مستوى الرجال فى سجلات الاتحاد، إلا أن موسم 87/88 حصل عليه فريق بورسعيد على مستوى الرجال، بينما توج الأهلى به بفريق المرتبط.