شكرا لقرائتكم خبر عن محامى خالد بوطيب يطالب الزمالك بتقديم عرض مالى لإنهاء أزمة إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب محامى خالد بوطيب لاعب الزمالك السابق من مسئولو القلعة البيضاء، تقديم عرض مالى لسداد مستحقات اللاعب التي تسببت في إيقاف قيد الفريق 3 فترات متتالية، والتي تبلغ 2 مليون و400 ألف يورو .

وكشف مصدر في الزمالك أن النادى تواصل مع محامى بوطيب، وطلب الأخير تقديم عرض مالى لعرضه على اللاعب، على أن يقوم بوطيب بدراسته وإبداء رأيه سواء بالموافقة على العرض أو رفضه، وبناء عليه يتحدد مصير إيقاف قيد الزمالك من جانب الفيفا.

ويجهز مسئولو نادى الزمالك، في الوقت الحالي، عرضاً مالياً لتقديمه إلى خالد بوطيب لاعب الفريق السابق لحل أزمة إيقاف القيد التي تعرض لها النادى بسبب اللاعب المغربى.

ومن المقرر أن يتقدم الزمالك بالعرض إلى اللاعب ومحاميه للوصول إلى حل ودى لسداد مستحقات اللاعب المتأخرة، والتي تصل إلى 2 مليون و400 ألف يورو.

وكان نادي الزمالك قد أعلن تلقيه خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".