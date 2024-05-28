شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: فيتوريا لا يرد على اتصالات اتحاد الكرة ويطالب بـ5 ملايين يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس مستجدات مفاوضات اتحاد الكرة مع البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى، والذى تم توجيه الشكر إليه عقب خروج المنتخب من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: عندما تحدثنا عن فيتوريا قلت إن الرجل اتفق على 3 أشهر شرط جزائى، وبعد المماطلة من اتحاد الكرة الرجل يرفض الرد على اتصالات الاتحاد المصرى لكرة القدم، ومن حوله أيضاً يرفضون ذلك.

وأضاف شوبير: فيتوريا طلب باقى تعاقده بالكامل فوق الـ4 ملايين يورو، وقد نصل إلى 5 ملايين يورو، من سيتحملها إذا توجه للمحكمة الرياضية الدولية هذه هى الكارثة وأخشى أن ندفع الثمن، ويجب على كل من تسبب فى هذا الأمر أن يقف أمام مسئوليته.