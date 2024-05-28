شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: يجب دعم حسام حسن واحترام المنافس طريق الفوز بالتصفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن حسام حسن مدرب المنتخب الوطني، يحتاج إلى دعم الجماهير في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن المدير الفني له مطلق الحرية في اختيار العناصر التي تخدم خطته الفنية.

وقال عبد الحميد بسيوني في تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم": حسام حسن له مطلق الحرية والحق الأصيل في اختيار اللاعبين المناسبين لوجهة نظره، للمشاركة مع المنتخب، يجب أن ندعم حسام حسن ونحترم اختياراته، الاختلاف في وجهات النظر طبيعية على ضم اللاعبين ولكن يجب علينا كمدربين وجماهير أن نتوقف عن النقد وندعم المنتخب الآن.

أضاف: الكرة الأفريقية تطورت كثيراً في الفترة الأخيرة، وبالتالي مباراة بوركينا فاسو مباراة مهمة جداً يجب أن نحترم منافسنا بالقدر المناسب، ومنتخبنا قادر على الفوز رغم قوة المنافس، والمنتخب الوطني قادر على الفوز بمباراتي التصفيات، واحترام المنافس هو طريق الفوز لنا.

وعن مستوى طلائع الجيش قال عبد الحميد بسيوني: الحمد لله نتائج الفريق إيجابية، ووصلنا لنهائي كأس الرابطة، وأصبحنا نلعب على بطولة، ونسير في الدوري بشكل جيد، ونحافظ على وضعنا ووجودنا في المسابقة ونقدم مردود فني جيد بشهادة الجميع، ونتمنى أن نكون من فرق المقدمة.

واختتم: الكلام عن موسم الانتقالات سابق لآوانه، ولكن بالتأكيد سنقيم اللاعبين لتحديد موقف الراحلين والصفقات التي نحتاج إليها لتدعيم صفوفنا، والعدد الأكبر من لاعبي الطلائع يؤدون بشكل مميز، وعدد كبير من اللاعبين شاركوا في المباريات.