شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستطلع رأى كولر فى رحيل طاهر محمد طاهر بالميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة خلال الأيام المقبلة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني عقب عودته من سويسرا حيث يقضى إجازته هناك خلال توقف الدوري، لمعرفة رأيه فى بعض الأمور الفنية التي تخص الفريق، وفى مقدمتها مصير بعض اللاعبين وأبرزهم طاهر محمد طاهر جناح الفريق.

ويرغب مسئولو الأهلى اتخاذ قرار نهائى من كولر بمصير طاهر محمد طاهر فى ظل خروجه من الحسابات الفنية للمدرب السويسري طوال الفترة الماضية.

ويرغب مسئولو الأهلى فى الإستفادة من طاهر محمد طاهر فى الصفقات التبادلية التى ينوى المارد الأحمر إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري والمقرر له مساء يوم الجمعة الموافق 14 يونيو المقبل.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيات مساء السبت الماضي عل حساب الترجي التونسي بالفوز عليه بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا التي بات الأهلي يحمل لقبها 12 مرة.