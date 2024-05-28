شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة 5 أيام والعودة للتدريبات الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك منح اللاعبين راحة 5 أيام من التدريبات مستغلا فترة التوقف الدولى التي حصل عليها الفرق، بسبب ارتباط المنتخب بمباراتى بوركينا فاسو و غينيا بيساو.

وغادر جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك الى البرتغال لقضاء الاجازة مع أسرته ، على أن يعود بعد أيام لقيادة تدريبات الفريق استعدادا للمباريات المقبلة.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته الأحد المقبل بعد انتهاء الراحة التى منحها المدير الفنى للفريق.

وكان الزمالك تغلب على الاتحاد السكندرى في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأثنين في الجولة الخامسة و العشرون من مسابقة الدورى

وتتوقف مسابقة الدورى المصرى بداية من يوم 27 مايو الجارى، بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم فى الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.