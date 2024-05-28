شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام الدولي للساق الواحدة : فخورون بنجاح تنظيم أمم أفريقيا بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد جورج شلاختنبرجر سكرتير عام الاتحاد الدولي لكرة القدم للساق الواحدة بالمستوى الذي خرجت به بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر في الفترة من 18 وحتى 27 من مايو الجاري على ملاعب القطامية ببتروسبورت والتى أقيمت تحت رعاية شركة ستادات للاستثمار الرياضى.

واختتمت فاعليات بطولة أمم إفريقيا للساق الواحدة أمس حيث توج منتخب غانا باللقب حيث تمكن منتخب غانا من تحقيق الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، في المباراة النهائية.

وقال جورج شلاختنبرجر : سعيد بالشكل الذي خرجت به البطولة ، التنظيم و المنشآت و الملاعب التي استضافت المباريات و النقل التليفزيوني ، والاهتمام بالتغطية الإعلامية للحدث وهو أمر لم نراه بشكل كبير في بطولات سابقة للساق الواحدة.

وأضاف : أهنىء الفرق المشاركة على المستوى الذي قدموه في البطولة حتى الفرق التي لم تصل للنهائي قدمت أداء مميزا .

وعن إمكانية استضافة مصر لكأس العالم 2026 قال : بالتأكيد نتمنى إقامتها في مصر ، ناقشنا ملف البلد المستضيفة لكأس العالم 2026 مع الاتحادات الوطنية لكن لا يمكنني أن أؤكد هذا الآن لم نتخذ القرار، هناك 24 دولة ستشارك في هذا الحدث ومازال البحث والتخطيط مستمرًا بين المعنيين بالأمر حول الدولة المستضيفة.

وكشف جورج عن التجهيز حاليا لإقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة للسيدات في الفترة المقبلة

واختتم شلاختنبرجر تصريحاته : فخورورن بنجاح الحدث و نجاح تنظيمه في مصر ، الدول في أنحاء العالم تابعت المباريات وخاصة النهائي القوي بين منتخبي غانا و المغرب ونشكر اللجنة المنظمة على خروج البطولة بهذا الشكل.