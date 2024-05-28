الامارات | تطبيق "الفار" في جميع مسابقات الأندية الآسيوية الموسم المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (VAR) في كل مسابقاته اعتباراً من الموسم المقبل 2024/ 2025، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه كرة القدم للأندية الآسيوية للدخول إلى حقبة جديدة تشمل استحداث بطولات جديدة وتوسيع قاعدة المشاركين من الأندية في مختلف المسابقات.

وقال الاتحاد الآسيوي على موقعه الرسمي اليوم:" بما يتناسب مع وضع بطولة دوري أبطال آسيا AFC Champions League (النخبة) التي تم تقديمها حديثاً، والتي ستشهد تنافس أفضل 24 فريقاً في القارة على الفوز باللقب، سيتم تطبيق تقنية VAR بدءاً من مرحلة الدوري، والتي تنطلق في سبتمبر المقبل".

وأشار إلى أن النسخة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للسيدات، والتي تنطلق في أكتوبر المقبل، ستشهد إتاحة نظام VAR في الدورين نصف النهائي والنهائي، بما يؤكد التزام الاتحاد بدعم وتطوير كرة القدم النسائية في القارة، وفي الوقت نفسه، سيكون دعم VAR لحكام المباريات في دوري أبطال آسيا AFC 2™ متاحاً بدءاً من مرحلة خروج المغلوب فصاعداً ومن المقرر أن تبدأ المنافسة، التي تضم 32 فريقاً، في سبتمبر المقبل.

وأضاف البيان أنه بالنسبة لبطولة التحدي للاتحاد الآسيوي التي تضم 20 فريقاً، سيتم تفعيل هذه التكنولوجيا في المباراة النهائية المهمة في مايو 2025.

وفي إطار الجهود لإطلاع حكام المباريات في الاتحاد على أحدث التطورات التكنولوجية في مجال التحكيم، عقد الاتحاد الآسيوي دورة حكام الفيديو المساعدين (VAR) في عام 2023، ومن المقرر عقد ورشة عمل لمسؤول معلومات (VAR) في الاتحاد خلال الأشهر المقبلة.

يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طبق في وقت سابق من العام الجاري نظام VAR في جميع المباريات في كأس آسيا لأول مرة، بينما أصبح أيضاً أول اتحاد قاري يقدم نظام تقنية التسلل شبه الآلي (SAOT) على مستوى المنتخب الوطني القاري للرجال.