باريس سان جيرمان يضع خطة تعويض مبابي

ياسر رشاد - القاهرة - تسعى إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إجراء تعزيزات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعويض رحيل النجم كيليان مبابي هذا الموسم، الذي أعلن نهاية مسيرته مع حديقة الأمراء واتجاهه إلى ريال مدريد الإسباني.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن رغبة نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي القادم، حيث ينتهي عقد المهاجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان بنهاية شهر يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان تراجع عن فكرة ضم جناح مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن لويس إنريكي يخطط إلى إجراء صفقتين من الدوري الإيطالي بالتعاقد مع ثنائي نابولي، فيكتور أوسيمين وخفيتشا كفاراتسخيليا، بهدف تعزيز خط هجوم النادي الباريسي، بعد أن تمكن ثنائي نابولي أوسمين وكفاراتسخيليا من تسجيل 28 هدفا سوياً طوال الموسم في جميع المسابقات.

وسينتهي عقد أوسيمين مع نابولي في موسم 2026، بينما سينتهي عقد كفاراتسخيليا مع الفريق الإيطالي في صيف 2027.

يذكر أن مبابى شارك في تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا بالفوز على ليون بنتيجة 2-1، مساء السبت، على ملعب "بيار موروا فيلينوف داسك" في نهائي كأس فرنسا.

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