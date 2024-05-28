تدريبات بمراكز شباب الإسكندرية بتعليمات الشباب والرياضة

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت مديريه الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة عدد من التدريبات الرياضية المتنوعة بمختلف مراكز شباب المحافظة

ففى مركز شباب " المنتزة " التابع لفرع شباب المنتزةبرئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد مصطفى ومدير المركز الاستاذ ايهاب فوزي

أقيمت تدريبات رياضية لرياضة التايكوندو والكاراتيه

كما اقيمت تدريبات كرة قدم بمركز شباب مصطفى كامل أما مركز شباب الناصرية فشهد تدريبات للكاراتيه بينما قدم مركز شباب وادى القمر تدريبات فنية للاطفال ولاسيما ان مركز شباب اليمن شهد تدريبات كرة قدم

وفى سياق متصل يتم انشاء حمام سباحة لاول مرة بمركز شباب العامرية ضمن خطة تطوير غير مسبوقة

جاء ذلك في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندريةبرئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة ‏بقيام مراكز الشباب بأدوارها وجعل مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعيه وتوسيع قاعدة المستفيدين تنفيذا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف -محافظ الاسكندرية فى اطار تفعيل دور مراكز الشباب والرياضة بالمحافظة