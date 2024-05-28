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ايبوكا يقود هجوم سيراميكا كيلوباترا أمام مكادي بكأس مصر

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة مكادي ضمن مباريات دور ال 32 لبطولة كأس مصر.

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وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: احمد هاني - سعد سمير - رجب نبيل -محمد ابو العلا.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد إبراهيم  - احمد القندوسي - احمد القرموطي - فيڤور اكيم.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:


علي الجابري - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي -علاء شعبان - نور علاء - احمد بلحاج - محمد توني - صامويل أمادي - مروان عثمان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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