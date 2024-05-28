ايبوكا يقود هجوم سيراميكا كيلوباترا أمام مكادي بكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة مكادي ضمن مباريات دور ال 32 لبطولة كأس مصر.
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وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد كوكو
خط الدفاع: احمد هاني - سعد سمير - رجب نبيل -محمد ابو العلا.
خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد إبراهيم - احمد القندوسي - احمد القرموطي - فيڤور اكيم.
خط الهجوم: چون ايبوكا.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
علي الجابري - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي -علاء شعبان - نور علاء - احمد بلحاج - محمد توني - صامويل أمادي - مروان عثمان.