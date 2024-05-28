"3 اختلافات بعد 30 سنة".. كيف كان السوبر الإفريقي الأول بين الأهلي والزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ نهى خورشيد:

يتكرر المشهد مرة أخرى بين قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي بعد مرور 30 سنة على نسخة 1994 التي حسمها الأبيض لصالحه بهدف أيمن منصور.

وستكون النسخة الحالية من بطولة السوبر الإفريقي قمة جديدة بين الأهلي والزمالك، بعدما حسم المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه عقب الفوز على الترجي الرياضي التونسي بهدف رامي ربيعة في إياب نهائي البطولة الإفريقية.

وسيشارك الفارس الأبيض في السوبر بعد تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الثاني في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة( 3-2 ).

خلال التقرير التالي يرصد "الخليج 365" الاختلافات بين سوبر 2024 والسوبر الإفريقي نسخة 1994:

يختلف السوبر الإفريقي 2024 عن نسخة 1994 في بعض العوامل نستعرض أبرز 3 منها:

كان الأبيض في نسخة 1994 تحت قيادة فنية وطنية لمحمود الجوهري نجم الأهلي السابق وضم جهازه المعاون كل من محمود سعد مدرب عام وعبدالرحيم محمد مدرب مساعد وأحمد سليمان مدرباً لحراس مرمى، ولكن حالياً يقود الأبيض البرتغالي جوزيه جوميز ويعاونه أندري بيكي مدرب مساعد، لويس فيسينتي مدرب حراس مرمى وجواو ميجيل مدرب أحمال.

والأهلى يقوده حاليًا السويسري مارسيل كولر، في حين أن نسخة 1994 كان المارد الأحمر تحت قيادة فنية أجنبية أيضًا مع الألماني راينر هولمان.

أما الاختلاف الثاني هو أن الزمالك نسخة 1994 كان بطل دوري أبطال إفريقيا على عكس النسخة الحالية سيخوض المباراة باعتباره بطل الكونفدرالية، فيما شارك الأهلي في سوبر 94 باعتباره بطل كأس الكؤوس الإفريقية ولكن حالياً هو بطل دوري الأبطال.

الاختلاف الثالث والأخير على موعد ومكان استضافة السوبر حيث أن نسخة 1994 أقيمت في 16 يناير بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، على أن تقام النسخة الحالية ما بين الفترة من 25 إلى 30 يونيو المقبل مع احتمالية إقامتها بمصر .