"ضم الشيبي واستمرار غياب حمدالله".. قائمة المغرب لمواجهتي زامبيا والكونغو بتصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم القائمة الأساسية لأسود الأطلس استعدادًا لخوض مواجهتي زامبيا والكونغو بتصفيات كأس العالم خلال فترة التوقف الدولي المقبلة بشهر يونيو.

وتستعد كتيبة الركراكي لخوض مواجهة زامبيا يوم 7 يونيو، ثم الكونغو يوم 11 من الشهر نفسه ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

وشهدت قائمة أسود الأطلس تواجد محمد الشيبي لاعب بيراميدز بالإضافة إلى استمرار استبعاد عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي.

وضمت قائمة أسود الأطلس كل من:

ياسين بونو، المهدي بنعبيد، منير المحمدي في مركز حراسة المرمي.

أشرف حكيمي، محمد الشيبي، عبدالكبير عبقار، أشرف داري، نايف أكرد، شادي رياض، يحيى عطية الله، نصير مزراوي، رومان سايس في خط الدفاع.

أسامة تيرغالين، سفيان أمرابط، أسامة العزوزى، إبراهيم دياز، بلال الخنوس، أمير ريتشاردسون، عز الدين أوناحي في خط الوسط.

حكيم زياش، إلياس أخوماش، أيوب الكعبي، يوسف النصيري، سفيان رحيمي، أمين عدلي، إلياس بن الصغير، إسماعيل الصيباري في خط الهجوم.

يذكر أن منتخب المغرب يتواجد في المجموعة الخامسة التي تضم كل من زامبيا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، إريتريا.

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