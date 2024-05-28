مدافع زد يوضح عبر الخليج 365 حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

كشف مصطفى العش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد حقيقة اقترابه من صفوف الأهلي بعد انتشار أنباء تفيد برغبة السويسري مارسيل كولر ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصطفى العش في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء:" لا أعلم ما يُقال بشأن اقترابي من الانتقال إلى الأهلي، وزد لم يتلقِ أي مفاوضات من أندية القمة لضمي".

وانضم مصطفى العش صاحب الـ24 عاماً إلى صفوف زد بداية الموسم الحالي قادمًا من نادي غزل المحلة لمدة 4 مواسم مقابل 17 مليون جنيه.

ويستعد الفريق الكروي بنادي زد لمواجهة نظيره الداخلية مساء اليوم الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي وذلك في إطار منافسات الـ32 من بطولة كأس مصر.

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