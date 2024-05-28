"استفزنا بإمام عاشور".. رد ناري من عضو الزمالك بشأن رحيل لاعب الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحدث محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أزمة ياسين حافظ، لاعب فريق 2005 بالأبيض، بعد تهنئته لزوج شقيقته إمام عاشور لاعب الأهلي، بالتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد طارق في برنامج "+90" على قناة النهار: "ما حدث من ياسين حافظ قائد فريق 2005، بصفتي مشجع هو أنه اختار التوقيت الخاطئ لتهنئة إمام عاشور لاعب الأهلي رغم أنه زوج شقيقته".

وأضاف: "وهو أمر غير ناضج من وجهة نظري، واستفزازي لنا ولجماهير النادي وكان لا بد من أن يحافظ على مشاعر الجماهير، الذي يدعمه دائما".

وأوضح: "بصفتي عضو مجلس إدارة، فاللاعب تحدث بشكل عام وتقدم باعتذار وهو تعامل بأنه شقيق زوجته، وتم غلق الموضوع والملف مع حسين السيد عضو مجلس الإدارة المختص بقطاع الناشئين".

أكمل: "قرار رحيل اللاعب بشكل نهائي يخص مجلس الإدارة، وجوميز لم يطلب تصعيده، وكل ما يتردد عن منع تصعيده بسبب حالة النسب مع إمام عاشور، غير صحيح".

وأضاف: "ليس لدينا خصومة مع اللاعب ولكنه تصرف بشكل خاطئ وفي نفس الوقت هو ابن من أبناء النادي ووالده زملكاوي جدًا، وعائلته أعضاء داخل النادي".

وأتم تصريحاته: "بالطبع الجميع كان يتمنى عودة إمام عاشور للزمالك واللاعب نفسه من المؤكد أنه كان يرغب في العودة، ولكن الظروف لم تخدمه ولا أحد ينكر بأنه من أفضل اللاعبين في مصر، ووقت الحديث عن عودته لا يفيد وأتمنى له التوفيق مع منتخب مصر".

اقرأ أيضا:

"اللي بيحصل مسرحية".. محامي رمضان صبحي يفجر مفاجأة بشأن إيقافه 4 سنوات

"انسوه خلاص".. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأبيض بسبب إمام عاشور